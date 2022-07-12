Учнів і вчителів у Львові навчатимуть поводженню зі зброєю

На базі шкіл Львова розпочинають навчання з основ поводження зі зброєю та самозахисту. Курс підготовки пройдуть усі охочі старшокласники та вчителі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Перший курс навчань організували у школі №67, що на Левандівці, однак згодом такі заняття будуть у кожному районі Львова. Їх проводять викладачі гуртка Центру військово-патріотичного виховання, самозахисту та домедичної допомоги.

Дітям розповідатимуть правила поводження зі зброєю, покажуть, як збирати та розбирати автомат та пістолет Макарова, як стріляти із пневматичної гвинтівки. Також учні пройдуть основи самозахисту.

Протягом липня такі практикуми-семінари відбуватимуться у Залізничному районі. На заняття планують долучити близько 130 учнів та вчителів.

«Навчання відбувається добровільно: школи були проінформовані та склали список охочих. У Залізничному районі, звідки ми розпочали, таких є близько 130. Інші райони також активно готуються долучитись до цього практикуму», – розповів керівник департаменту гуманітарної політики Львова Євген Бойко.

Він також додав, що з початку навчального року у Львові більше приділятимуть увагу національно-патріотичному вихованню, вишколу, правильному поводженню з навчальною зброєю та урокам медицини.

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Фото: ЛМР