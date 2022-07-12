У «Джерелі» пройшли реабілітацію 46 дітей з інвалідністю, які постраждали від війни

Від початку повномасштабної війни, львівський центр «Джерело» приймає дітей з інвалідністю, які постраждали від війни. Комплексну реабілітацію та послуги денного догляду тут отримали 46 діток, а загалом консультації та допомогу за час війни тут надали понад тисячі дітей. Також у центрі працевлаштували 9 вимушено переміщених українців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Серед пацієнтів – 8-річний Тимур, у якого паралізована половина тіла, перебуває у «Джерелі». Сім’я Тимура евакуювалася до Львова із Маріуполя, і тут хлопчик проходить реабілітацію.

«В Красногорівці – там, де ми прописані, ми втратили трикімнатну квартиру, в Маріуполі – теж усе втратили, взяли лиш сумку і побігли. Зараз знову починаємо – вже втретє, відновлювати своє життя з нуля», – ділиться мама Тимура Наталія Годжаєва.

Сам хлопчик зізнається, що його найзаповітніша мрія – зустрітися з усією сім’єю разом.

Також у «Джерелі» проходить реабілітацію хлопчик з ДЦП із Рубіжного.

«Коли додому долетіли перші снаряди, ми змушені були жити у підвалі 12 діб. Щоб врятуватися, треба було пройти до транспорту 300 метрів під обстрілами. Маму взяла під руку, дитина – на інвалідному візочку, донька – з сумкою, рюкзаком і собакою, і так ми по-тихеньку рухалися», – ділиться мама хлопчика Юлія Боцун.

Зараз жінка працює у «Джерелі» асистенткою вихователя. Наразі їй із рідними немає куди повертатися. Але вона вірить, що буде перемога і ми все відбудуємо.

«У Джерелі уже 46 діток з інвалідністю, які тимчасово проживають у місті, отримали послуги. Із них 4 були на денному догляді, 28 отримували комплексну реабілітацію, а ще 14 – послугу раннього втручання. Через військові дії вони змушені були втікати разом з батьками і втратили фаховий супровід. Тому перебування на послугах денного догляду та отримання реабілітації для них були і є дуже потрібними», – зазначають у «Джерелі».

Зокрема, для дітей з інвалідністю та людей, що поруч із ними, «Джерело» організувало тимчасове поселення, гаряче харчування та цілодобове чергування на залізничному вокзалі для зустрічі та допомоги з реєстрацією і поселенням у Львові. Автобуси «Джерела» донедавна чергували біля районних адміністрацій та розвозили вимушено переселених осіб з інвалідністю. Також роздали понад тисячу наборів допомоги та надали понад 300 послуг з підбору або ремонту реабілітаційного обладнання.

Нагадаємо, у «Джерелі» діють програми реабілітації та денного догляду для дітей з інвалідністю з числа тих, які вимушені були залишити свої домівки через війну та приїхали до Львова. Є реабілітаційні курси для дітей з інвалідністю від 4 до 18 років, або від народження до 4 років для дітей з труднощами розвитку. Також діти з інвалідністю мають змогу отримувати послуги з денного догляду.

Контакти: (032) 227 36 01; [email protected]

Послуги для дітей від 0 до 4 років: +38 098 98 111 21; 032 227 36 00.

Комплексна реабілітація для дітей від 4 до 18 років: +38 067 820 59 50.

Довідка

Центр «Джерело» надає реабілітаційні послуги для дітей і молоді з інвалідністю та дітей з групи ризику. Заснований 1993 року з ініціативи батьків дітей з інвалідністю та волонтерів з Канади. Центр формує та впроваджує новітні стандарти соціальних послуг і є ресурсним центром на регіональному та національному рівнях.

За 29 років роботи «Джерела», допомогу отримали понад 7500 дітей та молоді, віком від кількох тижнів. Центр фінансується з комунального бюджету міста Львова та за рахунок благодійних надходжень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.