США надали Україні 1,7 млрд доларів на зарплати медикам

1,7 мільярда доларів фінансової допомоги надійшли в Україну від уряду США. Грант залучено на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку. Про це Львівському порталу повдіомили в пресслужбі МОЗ.

За словами міністра охорони здоров’я, це вагома підтримка від американських партнерів, яка дозволить забезпечити лікарні коштами, які необхідні для реалізації програми медичних гарантій, у тому числі виплат заробітних плат. Адже у війну медичний працівник у кожному куточку країни має отримувати гарантовану урядом України ринкову заробітну плату.

«Понад 4 місяці росія цілеспрямовано нищить нашу медичну систему. Вона руйнує стіни, але їй ніколи не зруйнувати героїзм та відданість наших медиків, які продовжують працювати у надважких умовах. Продовження виплат їм заробітної плати – залишається нашим пріоритетом. Однак щомісяця державному бюджету України все важче й важче витримувати це навантаження власними силами. Тому ми вдячні США та Світовому банку за оперативне реагування на потреби системи охорони здоров’я України. 1,7 мільярда доларів – це не просто фінансова підтримка, це черговий внесок у перемогу України», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Загалом з початку року медичним закладам було перераховано 74 мільярди гривень за Програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, напередодні МОЗ надало неспроможним медичним закладам додаткове фінансування, аби забезпечити виплату заробітної плати медикам на рівні не менше ніж 20 000 гривень для лікаря та не менше ніж 13 500 гривень для медичної сестри.

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