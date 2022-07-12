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Підполковник Олег Грудзевич отримав «Золоту Зірку»

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський під час відвідин передових позицій українських оборонців на Дніпровщині, вручив звання Героя України та орден «Золота Зірка» випускнику Національної академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 2011 року, командиру танкового батальйону підполковнику Олегу Грудзевичу, який брав участь у бойових діях у Маріуполі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Під керівництвом Олега Грудзевича, який демонстрував високий рівень професійної підготови, вчасно оцінював обстановку та ухвалював вірні рішення, підрозділ не лише успішно здійснив прорив із непідконтрольної території, але й виявив та знищив під час пересування диверсійно-розвідувальну групу ворога  у районі населеного пункту Знаменівка. Більше того: танкісти без втрат дістався розташування батальйону.

Потрібно зазначити, що наприкінці квітня підполковник Олег Грудзевич був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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