Перші іноземні судна зайшли в порти України по зерно

Перші вісім іноземних суден змогли прибути в порти України, аби відвантажити на експорт вітчизняну агропродукцію. До цього процесу залучили Військово-морські сили ЗСУ. Про це йдеться на сторінці ВМС у Facebook.

Міністерство інфраструктури долучило Військово-морські сили України до забезпечення перевезення вітчизняної агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай – Чорне море. Перші вісім іноземних суден вже прибули до українських портів.

«Використання цього каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, який має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на півдні України. Цим і користувався окупант, блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, український прапор на деокупованому Зміїному знову замайорів 4 липня. Військових підрозділів тут немає, але ЗСУ тримають над островом свій вогневий контроль.

Загалом спецоперація України зі звільнення Зміїного тривала більше двох місяців. Різні підрозділи українського війська, спецслужб та розвідки працювали над деокупацією острова. Зазнавши вогневої поразки, російські загарбники поспіхом втекли, ліквідувавши техніку, яку не встигли знищити ЗСУ. Втрати армії рф оцінюють у понад 900 мільйонів доларів.

Знищення крейсера «москва» журнал Forbes назвав найдорожчою втратою росії у війні проти України. Вартість судна оцінюють у 750 мільйонів доларів.

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