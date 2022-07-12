Опитування для батьків школярів, які переїхали на Львівщину через війну

Постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій Львівської обласної ради спільно з проєктом Ради Європи «Зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень в Україні» проводить онлайн-опитування для батьків чи опікунів дітей – школярів з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які планують навчатись у школах Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

За допомогою опитування хочуть з’ясувати бачення щодо адаптації освітнього процесу до потреб вимушено переселених школярів: зрозуміти проблеми, з якими зіткнулись ВПО при зарахуванні в нові школи, їх потенційні потреби у новому навчальному році, а також заходи, які допоможуть краще та легше інтегруватися дітям у нове освітнє середовище.

Результати досліджень ляжуть в основу формування обласної стратегії освіти у частині «Інтеграція та потреби ВПО».

Заповнити опитувальник можна до 22 липня 2022 року за посиланням.

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