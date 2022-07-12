Окупанти скаржаться, що ЗСУ точно влучають у цілі

Російські окупанти «заздрять» влучності українських артилеристів та мінометників. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського окупанта з товаришем. Чоловік скаржиться, що його підрозділ ледь втримує свої позиції у селищі Довгеньке на Харківщині.

«Вони піднімаються і дивляться дронами, куди влучають. І починають мінометити. За добу сім одиниць техніки спалили просто: камаз броньований, ще там щось», – розповідає він.

Окрім того, росіяни здивовані влучності українських військових.

«У них мінометники та артилеристи точно стріляють, просто п****ц», – йдеться в розмові.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>