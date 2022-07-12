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На Самбірщині двоє чоловіків напали на будинок із господарями

Андрій Котенський

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У Самбірському районі затримали двох грабіжників, які напередодні увірвалися до приватного будинку, побили власників, винесли гроші та цінні речі та втекли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, до розбійного нападу причетні двоє мешканців району віком 23 та 34 років.

«11 липня до поліції звернулася 66-річна мешканка одного з сіл Самбірського району, яка повідомила про розбійний напад на її родину. Як встановили правоохоронці, вночі до будинку заявниці увірвалися двоє зловмисників, які побили власницю, її 68-річого чоловіка та 43-річного сина, після чого заволоділи грошима, документами, майном та втекли», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали особи зловмисників – двох мешканців району віком 23 та 34 років та місце їхнього перебування.

Речові докази у них вилучено.

За фактом розбою відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в умовах воєнного стану  за вчинення крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

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