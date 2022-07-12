На Львівщині чоловік поширював комуністичну символіку

У Бориславі судитимуть чоловіка за поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, мешканець Борислава вів пропаганду комуністичного тоталітарного режиму на своїй особистій сторінці у Facebook. Зокрема він поширював зображення комуністичної символіки.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактами поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України). Чоловіку загрожує до п’яти років за ґратами з конфіскацією майна.