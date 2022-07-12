13 липня Львів попрощається з Героєм Олександром Владимиром, який загинув у боротьбі з російськими загарбниками. Чин похорону відбудеться в Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі.Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

О 15:00 розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, о 15.30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія попрямує до Личаківського кладовища.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Олександр Владимир (27.05.1967-07.07.2022). Львів’янин. Протягом 1974 – 1984 років навчався у загальноосвітній школі № 35 (сьогодні – Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов). Після здобуття середньої освіти навчався у Саранському вищому військовому авіаційному училищі льотчиків.

Учасник бойових дій на території Республіки Афганістан. У 1994 – 1998 роках служив у 12-тій окремій бригаді армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних сил України. Після виходу на пенсію працював охоронцем у Морському торговельному порту «Южний» та товаристві з обмеженою відповідальністю «Охоронна Агенція Тайфун».

Капітан. Впродовж 2016 – 2022 років служив у лавах 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

В Олександра Владимира залишились дружина та син.

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