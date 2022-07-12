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Частині Львова 13 липня вимкнуть воду. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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У середу, 13 липня, через планові ремонтні роботи деякі мешканці Сихівського та Личаківського районів залишаться без води. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Із 10:00 год. комунальники почнуть пере підключати новозбудований водопровід на вул. Зелена – Пимоненка. Через це до 17:00 год. водопостачання призупинять до таких вулиць у Личаківському і Сихівському районах:

  • вул. Бережанська – всі будинки
  • вул. Білоцерківська – всі будинки
  • вул. Бузкова – всі будинки
  • вул. Вигін – всі будинки
  • вул. Віденська – всі будинки
  • вул. Вітрякова – всі будинки
  • вул. Дністерська – всі будинки
  • вул. Дунайська – всі будинки
  • вул. Жасминова– всі будинки
  • вул. Зелена (парний бік – №101-212-А, непарний – №95-153)
  • вул. Кам’янецька – всі будинки
  • вул. Керченська (№7,9,11)
  • вул. Козловського – всі будинки
  • вул. Липова Алея – всі будинки
  • вул. Листопадна – всі будинки
  • вул. Литвиненка – всі будинки
  • вул. Луганська – всі будинки
  • вул. Навроцького – всі будинки
  • вул. Орлина – всі будинки
  • вул. Півколо – всі будинки
  • пр. Червоної Калини (парний бік – №20-30, непарний – №21-33),
  • вул. Радість – всі будинки
  • вул. Райдужна – всі будинки
  • вул. Раковського – всі будинки
  • вул. Рахівська – всі будинки
  • вул. Рівнинна – всі будинки
  • вул. Розбіжна – всі будинки
  • вул. Ромашкова – всі будинки
  • вул. Росиста – всі будинки
  • вул. Рядова – всі будинки
  • вул. Сливова – всі будинки
  • вул. Сумська – всі будинки
  • вул. Сусідня – всі будинки
  • вул. Тернопільська – всі будинки
  • вул. Танячкевича – всі будинки
  • вул. Угорська – всі будинки
  • вул. Шахтарська – всі будинки.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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