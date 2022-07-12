Частині Львова 13 липня вимкнуть воду. Перелік вулиць

У середу, 13 липня, через планові ремонтні роботи деякі мешканці Сихівського та Личаківського районів залишаться без води. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».
Із 10:00 год. комунальники почнуть пере підключати новозбудований водопровід на вул. Зелена – Пимоненка. Через це до 17:00 год. водопостачання призупинять до таких вулиць у Личаківському і Сихівському районах:
- вул. Бережанська – всі будинки
- вул. Білоцерківська – всі будинки
- вул. Бузкова – всі будинки
- вул. Вигін – всі будинки
- вул. Віденська – всі будинки
- вул. Вітрякова – всі будинки
- вул. Дністерська – всі будинки
- вул. Дунайська – всі будинки
- вул. Жасминова– всі будинки
- вул. Зелена (парний бік – №101-212-А, непарний – №95-153)
- вул. Кам’янецька – всі будинки
- вул. Керченська (№7,9,11)
- вул. Козловського – всі будинки
- вул. Липова Алея – всі будинки
- вул. Листопадна – всі будинки
- вул. Литвиненка – всі будинки
- вул. Луганська – всі будинки
- вул. Навроцького – всі будинки
- вул. Орлина – всі будинки
- вул. Півколо – всі будинки
- пр. Червоної Калини (парний бік – №20-30, непарний – №21-33),
- вул. Радість – всі будинки
- вул. Райдужна – всі будинки
- вул. Раковського – всі будинки
- вул. Рахівська – всі будинки
- вул. Рівнинна – всі будинки
- вул. Розбіжна – всі будинки
- вул. Ромашкова – всі будинки
- вул. Росиста – всі будинки
- вул. Рядова – всі будинки
- вул. Сливова – всі будинки
- вул. Сумська – всі будинки
- вул. Сусідня – всі будинки
- вул. Тернопільська – всі будинки
- вул. Танячкевича – всі будинки
- вул. Угорська – всі будинки
- вул. Шахтарська – всі будинки.
По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.
Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.
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Наталя Дуляба