Частині Львова 13 липня вимкнуть воду. Перелік вулиць

У середу, 13 липня, через планові ремонтні роботи деякі мешканці Сихівського та Личаківського районів залишаться без води. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Із 10:00 год. комунальники почнуть пере підключати новозбудований водопровід на вул. Зелена – Пимоненка. Через це до 17:00 год. водопостачання призупинять до таких вулиць у Личаківському і Сихівському районах:

вул. Бережанська – всі будинки

вул. Білоцерківська – всі будинки

вул. Бузкова – всі будинки

вул. Вигін – всі будинки

вул. Віденська – всі будинки

вул. Вітрякова – всі будинки

вул. Дністерська – всі будинки

вул. Дунайська – всі будинки

вул. Жасминова– всі будинки

вул. Зелена (парний бік – №101-212-А, непарний – №95-153)

вул. Кам’янецька – всі будинки

вул. Керченська (№7,9,11)

вул. Козловського – всі будинки

вул. Липова Алея – всі будинки

вул. Листопадна – всі будинки

вул. Литвиненка – всі будинки

вул. Луганська – всі будинки

вул. Навроцького – всі будинки

вул. Орлина – всі будинки

вул. Півколо – всі будинки

пр. Червоної Калини (парний бік – №20-30, непарний – №21-33),

вул. Радість – всі будинки

вул. Райдужна – всі будинки

вул. Раковського – всі будинки

вул. Рахівська – всі будинки

вул. Рівнинна – всі будинки

вул. Розбіжна – всі будинки

вул. Ромашкова – всі будинки

вул. Росиста – всі будинки

вул. Рядова – всі будинки

вул. Сливова – всі будинки

вул. Сумська – всі будинки

вул. Сусідня – всі будинки

вул. Тернопільська – всі будинки

вул. Танячкевича – всі будинки

вул. Угорська – всі будинки

вул. Шахтарська – всі будинки.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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