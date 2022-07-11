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Західна зброя вже змінює хід війни, – Данілов

Наталя Дуляба

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Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що та західна зброя, яку наразі отримали Збройні Сили України, вже змінює хід війни. Про це він написав у своєму Twitter’і.

«Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали», – підкреслив Олексій Данілов.

Таку заяву секретаря української РНБО можна вважати певним тролінгом президента рф владі міра путіна, який на зустрічі з керівниками фракцій держдуми рф 7 липня сказав, що росія поки що не робила жодних серйозних дій у ході «спецоперації» в Україні.

Нагадаємо, станом на початок липня Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів. Завдяки ним ЗСУ почали активно знищувати ворожі склади з боєприпасами вглибині окупованих армією рф територій.

Нещодавно стало відомо, що США нададуть Україні ще 4 системи HIMARS та боєприпаси до них, а також 1000 снарядів для гаубиць калібру 155 мм.

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