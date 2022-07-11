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Українські військові звільнили ще одне село на Херсонщині

Наталя Дуляба

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Збройні Сили України на Херсонщині звільнили від окупантів село Іванівка, що на межі з Запорізькою областю. Про це йдеться на сторінці 60 окремої піхотної бригади у Facebook.

«Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка», – вказано у повідомленні.

Зараз українські військові налагоджують комунікацію з місцевими мешканцями та надають допомогу тим, хто її потребує.

Зазначимо, що село Іванівка розташоване на околиці Херсонщини неподалік від межі зі Запорізькою областю. Відстань від нього до Мелітополя – близько 70 км. Саме в цьому селі, як і в деяких інших на Херсонщині, можна побачити унікальні рожеві озера.

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Нагадаємо, станом на 1 липня ЗСУ деокупували від росіян 1027 населених пунктів в Україні.

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