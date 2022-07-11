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У Самборі чоловік продавав особливо небезпечні наркотики

Анастасія Диняк

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У Самборі судитимуть місцевого мешканця, який займався продажом особливо небезпечних психотропів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, 38-рчний мешканець Самбора протягом кількох місяців продавав особливо небезпечну психотропну речовину «PVP». Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Під час обшуків слідчі виявили та вилучили розфасованіі у зіп-пакети та готові до збуту наркотики.

Чоловіка підозрюють у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України). Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацію майна.

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