У Самборі чоловік продавав особливо небезпечні наркотики

У Самборі судитимуть місцевого мешканця, який займався продажом особливо небезпечних психотропів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, 38-рчний мешканець Самбора протягом кількох місяців продавав особливо небезпечну психотропну речовину «PVP». Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Під час обшуків слідчі виявили та вилучили розфасованіі у зіп-пакети та готові до збуту наркотики.

Чоловіка підозрюють у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України). Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацію майна.