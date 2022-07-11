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У Львові на залізничному вокзалі шукали вибухівку

Анастасія Диняк

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Поліцейські перевірили повідомленні про замінування Головного залізничного вокзалу Львова. Вибухівку не виявили. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у понеділок, 11 липня, близько 12:30 год. на електронну пошти правоохоронці отримали повідомлення про замінування Головного залізничного вокзалу. З будівлі довелося евакуювати 200 осіб – 150 пасажирів та 50 працівників залізниці.

На місці працювали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу територію. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Наразі поліцейські встановлюють особу псевдомінера. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років за ґратами.

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