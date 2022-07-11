Нідерланди передадуть Україні броньовані машини та самохідні гаубиці

Нідерланди нададуть Україні важке озброєння, зокрема броньовані машини та самохідні гаубиці. Про це сказав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час візиту до Києва, передає hromadske.

«Авжеж, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну сучасними типами озброєння. Я закликаю всіх своїх колег у Європі та інших куточках світу допомагати Україні важким озброєнням. Ми надаватимемо від нашої країни важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці», – переконує Рютте.

Він закликав союзників також допомагати Україні фінансово.

«Нам треба допомагати Україні економічно, щоб українська економіка працювала і далі — наскільки можливо за нинішніх обставин. Ми не знаємо, скільки триватиме ця важка війна, але ми знаємо, що Україна і далі потребуватиме нашої підтримки, коли це все нарешті закінчиться», – додав прем’єр.

Зазначимо, що наприкінці червня Німеччина та Нідерланди оголосили, що вирішили передати Україні ще по три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Раніше Нідерланди вже надіслала Україні п’ять таких САУ. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що перші гаубиці Panzerhaubitze 2000 уже на фронті.

Нідерланди почали оголошувати про надання Україні зброї ще в лютому, перед повномасштабним російським вторгненням. Тоді Амстердам вирішив надіслати 100 снайперських гвинтівок, 30 тисяч боєприпасів та іншу зброю.

У березні Нідерланди разом із Німеччиною погодилися надати Словаччині засоби ППО на заміну тим, які вона вирішила передати Україні. А у квітні Нідерланди заявили, що готові відправити в Україну важке військове обладнання, зокрема бронетехніку.

Крім того, Амстердам вже надіслав Україні зенітно-ракетні комплекси «Стінгер» та протитанкову зброю.

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