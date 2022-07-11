На Львівщині сталася смертельна ДТП

У Золочівському районі внаслідок ДТП загинув мешканець Донеччини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Так, аварія сталася у понеділок, 11 липня, близько 6:30 год. в одному з сіл Золочівського району. За попередніми даними правоохоронців водій авто Nissan Primera не впорався з керуванням. Унаслідок цього автомобіль злетів у кювет та перекинувся.
За кермом авто був 41-річний мешканець Донеччини. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини події.
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Анастасія Диняк