На Львівщині сільський голова привласнив 2,5 мільйона гривень

Голова сільської ради на Львівщині виділив кошти з місцевого бюджету на будівництво, однак жодних будівельних робіт не було виконано. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, сільський голова без необхідності провів тендер на будівництво підвідного газопроводу середнього тиску до сіл територіальної громади, який вже збудували декілька років тому.

Посадовець клав договір з будівельною компанією та підписав акти про завершення будівельних робіт, який насправді не було виконано. Унаслідок цього чоловік привласни з місцевого бюджету 2,5 мільйона гривень.

Прокурори арештували та передали в управління АРМА близько 12 кілометрів незавершеного підвідного газопроводу.

Сільському голові повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Йому загрожує до дванадцяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.