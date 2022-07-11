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На Львівщині оголосили штормове попередження

Наталя Дуляба

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Через негоду на Львівщині оголосили штормове попередження. У вівторок, 12 липня, прогнозують грози, град і сильний вітер. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Так, за даними регіонального центру з гідрометеорології, 12 липня у Львові та області температура повітря вночі становитиме лише 7-9 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься максимум до +18°C.

Вітер західний, 5-10 м/с, проте подекуди пориви сягатимуть до 15-20 м/с. Хмарно, дощитиме. Разом із тим прогнозують грозу та град.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки під час грози:

  • якщо під час грози ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу, подалі тримайтеся від електроприладів;
  • якщо негода застала вас на вулиці, намагайтесь не ходити попід карнизами будинків, а також тримайтеся подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач;
  • уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;
  • не ховайтесь від зливи під деревом – воно притягує блискавки! Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру;
  • якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати, закрийте вікна і опустіть антену. Авто у жодному випадку не можна паркувати під деревами або високими конструкціями.

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