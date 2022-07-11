ОСТАННІ НОВИНИ

МОЗ закликало вакцинуватись від дифтерії та правця

Ольга Денисяка

|

Щеплення проти дифтерії і правця належать до переліку тих, які людина має робити не лише в дитячому віці, але й періодично повторювати упродовж усього життя. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, вакцинацію від дифтерії і правця здійснюють:

  • у 2, 4, 6 та 18 місяців вакциною, яка захищає одразу від трьох захворювань: дифтерії, правця й кашлюка. Для цього використовують вакцини АаКДП (з ацелюлярним, тобто безклітинним, кашлюковим компонентом) або АКДП (з цільноклітинним кашлюковим компонентом). Обидві вакцини є неживими, проте формують стійкий імунітет до хвороб;
  • у 6 (ревакцинація) вакциною АДП (без кашлюкового компонента);
  • у 16 років, у 26 – і кожні 10 років (ревакцинація) вакциною АДП-м (зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів).

МОЗ закликає перевірити, чи робили ви щеплення проти дифтерії і правця упродовж останніх 10 років, якщо вам уже виповнилося 26 років. Якщо у дитинстві ви не вакцинувалися або дані про вакцинацію неможливо підтвердити, для повноцінного захисту вам потрібно отримати мінімум три дози вакцини проти правця і дифтерії (АДП-М) – спочатку першу дозу, через місяць – другу, через шість місяців після другої – третю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал