МОЗ закликало вакцинуватись від дифтерії та правця

Щеплення проти дифтерії і правця належать до переліку тих, які людина має робити не лише в дитячому віці, але й періодично повторювати упродовж усього життя. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, вакцинацію від дифтерії і правця здійснюють:

у 2, 4, 6 та 18 місяців вакциною, яка захищає одразу від трьох захворювань: дифтерії, правця й кашлюка. Для цього використовують вакцини АаКДП (з ацелюлярним, тобто безклітинним, кашлюковим компонентом) або АКДП (з цільноклітинним кашлюковим компонентом). Обидві вакцини є неживими, проте формують стійкий імунітет до хвороб;

вакциною, яка захищає одразу від трьох захворювань: дифтерії, правця й кашлюка. Для цього використовують вакцини АаКДП (з ацелюлярним, тобто безклітинним, кашлюковим компонентом) або АКДП (з цільноклітинним кашлюковим компонентом). Обидві вакцини є неживими, проте формують стійкий імунітет до хвороб; у 6 (ревакцинація) вакциною АДП (без кашлюкового компонента);

(ревакцинація) вакциною АДП (без кашлюкового компонента); у 16 років, у 26 – і кожні 10 років (ревакцинація) вакциною АДП-м (зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів).

МОЗ закликає перевірити, чи робили ви щеплення проти дифтерії і правця упродовж останніх 10 років, якщо вам уже виповнилося 26 років. Якщо у дитинстві ви не вакцинувалися або дані про вакцинацію неможливо підтвердити, для повноцінного захисту вам потрібно отримати мінімум три дози вакцини проти правця і дифтерії (АДП-М) – спочатку першу дозу, через місяць – другу, через шість місяців після другої – третю.

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