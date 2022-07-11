Львівські медики видалили 53-річному чоловіку гігантську пухлину мозку

Всього за три тижні пухлина мозку виросла до гігантських розмірів – 8-см, і змусила львів’янина Олега, який готувався захищати рідну країну, боронитися самому. Медикам Лікарні святого Луки (раніше – 8-ма міська лікарня) Першого медоб’єднання Львова вдалося видалити рідкісну пухлину, не пошкодивши мозок. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

53-річний чоловік якраз був на військових навчаннях, коли почав відчувати болі у хребті. Спершу подумав, що потягнув спину. Також час від часу він відчував, наче втрачає контроль над правою рукою та ногою. І коли вже не зміг перемкнути коробку передач – а він водій за професією, занепокоївся і звернувся до Лікарні святого Луки. Причину – пухлину, лікарі виявили одразу.

«Все почалося раптово – вкінці травня. У мене в родині ніхто не мав онкології, і таких звичних симптомів, як головні болі чи запаморочення, я не мав. Спершу болів хребет, потім почала слабнути рука, я почав втрачати концентрацію за кермом і плутав педалі. Після КТ лікарі одразу виявили пухлину. Операція була складна і довготривала, але все минуло чудово. Зараз я почуваюся добре», – поділився Олег Баїк.

Наслідки цієї онкології важко було б спрогнозувати, адже пухлина збільшувалася і спричиняла зміщення серединних структур мозку. Тож пацієнт міг загинути.

«Пухлина була глибоко у структурах головного мозку, але нам вдалося провести операцію мікрохірургічно, не пошкодивши мозкову речовину. Це рідкісний випадок, бо пухлина розташувалася глибоко у тім’яно-потиличній ділянці біля важливих венозних колекторів головного мозку. Нам вдалося майже повністю забрати цю пухлину», – розповів Зорян Салдан, нейрохірург Лікарні святого Луки Першого медоб’єднання Львова.

Зараз чоловік одужує після операції і налаштовується на курс хіміотерапії в онколікарні. Адже пухлина – на жаль, виявилась злоякісною. Та чоловік вірить – у нього все буде добре.

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