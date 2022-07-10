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Зеленський звільнив п'ятьох українських послів

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський звільнив ще п’ятьох українських послів. Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента.

Так, 9 липня президент підписав укази про звільнення Любови Непол з посади посла України в Угорщині, Євгена Перебийноса – з посади посла в Чеській Республіки та В’ячеслава Яцюка – з посади посла в Норвегії. Крім того президент підписав указ про звільненя Ігоря Поліхи з посад посла в Індії, Мальдівах, Непалі, Шри-Ланці та Бангладеші, які від обіймав за сумісництвом.

Також Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині. За даними німецьких ЗСУ Андрій Мельник може посісти посаду заступника міністра закордонних справ.

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