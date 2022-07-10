Українські зенітники збили ще один вертоліт рф

9 липня біля Горлівки на Донеччині українські захисники збили вертоліт російських окупантів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

Як повідомляє Генштаб, вертоліт збив підрозділ зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Зараз встановлюється тип ворожого гелікоптера.

«9 липня, опівдні, поблизу Горлівки, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито вертоліт російських окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що станом на 10 липня на війні проти України російська федерація вже втратила вже 217 літаків та 188 гелікоптерів.

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