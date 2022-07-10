рф втратила в Україні 37 300 військових

На війні проти України російська федерація вже втратила вже 37 300 своїх військових, 1641 танк і 188 гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 10 липня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу – близько 37300 (+100) осіб ліквідовано
- танків‒ 1641 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8) од,
- артилерійських систем – 834 (+2) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засоби ППО – 108 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2),
- крилаті ракети – 155 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2694 (+7) од,
- спеціальна техніка – 66 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Всі дані ще уточнюються.
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Ольга Денисяка