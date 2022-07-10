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рф втратила в Україні 37 300 військових

Ольга Денисяка

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На війні проти України російська федерація вже втратила вже 37 300 своїх військових, 1641 танк і 188 гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 10 липня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу – близько  37300 (+100) осіб ліквідовано
  • танків‒ 1641 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8) од,
  • артилерійських систем – 834 (+2) од,
  • РСЗВ – 247 (+0) од,
  • засоби ППО  – 108 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2),
  • крилаті ракети – 155 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 2694 (+7) од,
  • спеціальна техніка –  66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

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