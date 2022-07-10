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У Зеленського відреагували на заяву з США щодо Єрмака

Ольга Денисяка

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В Офісі президента України повідомили, що не отримували жодних листів чи звернень з боку членкині Конгресу Вікторії Спартц, яка раніше оприлюднила список претензій до очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає Суспільне.

«Це справа американської депутатки і американського Президента. Дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх. Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули», – заявив речник президента Сергій Никифоров.

Як повідомлялося, Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

У МЗС розкритикували звернення Спартц, заявивши, що її дії «є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США».

У відповідь Спартц заявила, що президент України Володимир Зеленський «повинен вирішити проблему» Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її заяв.

Згодом співголова групи підтримки України в Конгресі США Марсі Каптур опублікувала заяву на підтримку президента Володимира Зеленського та звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у необачній допомозі президенту росії путіну.

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