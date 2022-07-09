Українські військові відбили штурм росіян на п’ятьох напрямках

На 136 добу війни в Україні продовжуються бої на Донбасі та ворожі обстріли міст і сіл. Українські військові відбили штурм окупантів на п’ятьох напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 9 липня.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. Для недопущення ведення аеророзвідки у прикордонних з Україною районів активізовано застосування комплексів радіоелектронної боротьби.

Загроза ракетних та авіаційних ударів із території республіки білорусь зберігається.

На Сіверському напрямку противник задіяв штурмову авіацію для удару неподалік Володимирівки Сумської області.

На Харківському напрямку тривають спроби ворога наблизитися до міста. Штурмовими діями окупанти намагались просунутись у напрямку Кочубеївка – Дементіївка, але ЗСУ відкинули їх на раніше зайняті позиції.

На напрямку Мале Веселе – Петрівка українські захисники виявили та знешкодили розвідувальну групу противника.

На Словʼянському напрямку російські загарбники, застосовуючи артилерію, намагаються створити сприятливі умови для подальшого просування на напрямку Ізюм – Словʼянськ. Ворожа армійська авіація завдала удару в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне.

«Всі спроби штурму противника у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина наші захисники успішно відбили. Ворог відійшов. Здійснив дистанційне мінування ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи», – кажуть у Генштабі.

На Донецькому напрямку ворог продовжив обстріли позицій Сил оборони та наближених до лінії зіткнення населених пунктів. Завдав ракетно-авіаційного удару неподалік Шумів.

російські вояки провели повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом в районі Краматорська. Здійснили безуспішну спробу штурмових дій на напрямку Золотарівка – Верхньокамʼянське. Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор продовжив обстрілювати позиції ЗСУ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудари в районах Авдіївки та Новоандріївки.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Ясинувата – Авдіївка. Успіху не має, із втратами відійшов.

Безуспішною також виявилася спроба противника просунутися в районі Марʼїнки.

На Південнобузькому напрямку загарбники продовжують обороняти зайняті позиції та стримувати наявними вогневими засобами просування українських підрозділів вглиб тимчасово захопленої території.

«Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні», – додають у Генштабі.

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