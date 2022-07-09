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У Маріуполі росіяни із колаборантами крадуть вцілілі автомобілі

Наталя Дуляба

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В тимчасово окупованому Маріуполі стрімко більшає крадіжок вцілілих автівок. Нерідко власники виявляють свої машини у бойовиків так званої «міліції ДНР». Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Машини масово крадуть як із відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому вартість не має значення: зникають авто представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи GEELY.

«Машини зникають не тільки вдень, але й вночі під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Це дає розуміння, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти», – кажуть у розвідці.

Офіційно заяву про викрадення авто можна подати у «військову комендатуру» Маріуполя. Проте на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно.

Нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої «міліції ДНР». В такому випадку вкрадені машини оголошують «власністю ДНР» і будь-які подальші дії не тільки безглузді, але й небезпечні.

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