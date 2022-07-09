Ліцей імені Героїв Крут випустив 136 вихованців

У суботу, 9 липня, у Львівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут відбулись урочистості з нагоди завершення навчання. Атестати отримали 136 випускників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

У дворі, де у парадній формі вишикувались курсанти, винесли прапор ліцею. Його випускники урочисто передали своїм наступникам як символ честі, мужності та єднання поколінь. Присутні виконали гімн України та хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв, які загинули на фронті, захищаючи Україну.

«Через кілька тижнів ви підете на навчання у заклади вищої освіти сектору оборони та безпеки. Це вже буде вищий рівень вашої відповідальності й служби українському народові. Коли ви отримаєте лейтенантські погони, то будете офіцерами найкращої армії в Європі. Зараз до вас є високий кредит довіри від суспільства. Ми пишаємося вами і вашим вибором. Кожен випускник ліцею впродовж навчання долав труднощі та працював над собою. Дякую педагогам за турботу та відповідальність. Кожен ваш випускник – це велика перемога для нашої держави», – звернувся начальник ліцею Юрій Гусар.

Підтримати юнаків прийшли родичі, друзі, педагоги, військові наставники та представники влади.

Після того, як 136 випускникам вручили атестати, їх благословив капелан. Завершились урочистості виконанням гімну ОУН, а тепер – маршу українського війська «Зродились ми великої години».

За даними Львівської ОДА, станом на початок липня 2022 року у боротьбі з російськими окупантами загинули 37 випускників ліцею, з них 26 – після повномасштабного вторгнення рф 24 лютого. Серед загиблих є 29 офіцерів – випускники вищих військових навчальних закладів і 8 випускників рядового та сержантського складу.

Сьогодні у ліцеї імені Героїв Крут навчаються юнаки з усіх областей України, в тому числі й з окупованих територій. Близько 38% ліцеїстів є дітьми учасників російсько-української війни.

Довідково: ліцей імені Героїв Крут – це єдиний у Львівській області спеціалізований заклад середньої освіти II-ІII ступенів військового профілю для навчання дітей віком з 13 років.

Ліцей також є первинною ланкою системи військової освіти України. Його випускники стають курсантами вищих військових закладів освіти Міноборони, Держприкордонслужби, Нацгвардії, МВС, СБУ, ДСНС, інших структур сектору безпеки і оборони держави.

Цьогоріч Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут набирає на навчання після 7, 8, та 9 класів. Термін подачі вступних документів – до 20 липня. Контактний телефон приймальної комісії: 093-61-84-272. Детальна інформація для вступників доступна за цим посиланням.

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Фото: ЛОР, ЛОДА