Від початку року поліцейські Львівщини розшукали 280 безвісно зниклих дітей

Від початку 2022 року поліцейські Львівщини розшукали 280 зниклих дітей, 162 з них – малолітні (до 14 років). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.Коли надходить повідомлення про зниклу дитину її одразу оголошують у розшук.

«Коли до поліції надходить повідомлення про зниклу дитину, ми не гаємо жодної хвилини – збираємо усю необхідну інформацію про те де, коли, хто та за яких обставин востаннє бачив її, у що була одягнена, прикмети, фото і таке інше. Дитина одразу оголошується у розшук, до якого задіюються співробітники підрозділів ювенальної превенції, а також інших підрозділів поліції. Орієнтування з необхідними доповненнями передаються у територіальні підрозділи, за необхідності ми організовуємо пошукові групи, до яких залучаємо працівників інших служб та місцевих мешканців. Головне наше завдання – розшукати зниклу дитину якомога швидше, бажано, протягом доби. Власне, майже у 70% випадках нам це вдається», – розповіла начальник відділу ювенальної превенції поліції Львівщини Ольга Ковальчук.

Якщо ваша дитина зникла і самостійні пошуки виявились безрезультатними, правоохоронці радять батькам негайно звертатись за допомогою у поліцію – телефонувати на оперативну лінію 102, до дільничного офіцера поліції або безпосередньо у територіальний підрозділ поліції.

«Чим швидше ви повідомите про подію, тим більше шансів розшукати дитину та повернути додому цілою та неушкодженою. Також бажано мати кілька фотографій дитини, співпрацювати з правоохоронцями та надавати усю інформацію, яка допоможе у розшуку», – зазначають у поліції Львівської області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.