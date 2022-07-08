У Стрию затримали «закладчика» наркотиків

У Стрию чоловік робив закладки амфетаміну, канабісу та «PVP» під час чого його затримали правоохоронці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у четвер, 7 липня, патрульні помітили підозрілого чоловіка на вулиці Добрівлянській у Стрию. Побачивши поліцейських, чоловік почав тікати та по дорозі викинув телефон та ніж.

Правоохоронці наздогнали порушника. Ним виявився 39-річний мешканець Стрия. За допомогою «Телеграму» чоловік шукав «клієнті» та робив закладки наркотиків. У мобільному телефоні втікача виявили фото з позначенням геолокацій за якими згодом знайшли 27 закладок з амфетаміном, канабісом та «PVP».

Чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.