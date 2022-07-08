У Пустомитах затримали продавця наркотиків

У Пустомитах затримали чоловіка, який шукав «клієнтів» через телеграм-канал та робив закладки наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який робив закладки наркотиків у Пустомитах. Покупців затриманий шукав через телеграм-канали.

Під час обшуку у нього в автомобілі вилучили «PVP», амфетамін та канабіс. Наркотики чоловік розфасовував у полімерні зіп-пакети для подальшого збуту.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом зберігання з метою збуту місцевим жителем наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.