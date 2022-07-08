У модульному містечку Львова побралася пара з Лисичанська

У модульному містечку, що у Стрийському парку побралася пара переселенців, що втекли від російської окупації із Лисичанська. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Тетяна та Андрій через війну переїхали з Лисичанська до Львова. Пара виховує восьмирічного сина Дмитра і разом уже 10 років. Проте усе не знаходили гарного моменту, щоб офіційно одружитися. І саме Львів, кажуть вони, здався їм якнайкращим місцем для весілля.

«Якось ми просто прогулювались вулицями і зрозуміли, що Львів – романтичне, гарне, дружнє і дуже рідне нам місто. Цього ж дня ми вирішили одружитися», – розповів Андрій.

Андрій разом із Тетяною та сином евакуювались до Львова ще у березні. Тут зараз також мешкають усі їх родичі – 14 осіб.

Що зараз з їх домівкою у Лисичанську, подружжя не знає. Адже останні новини отримували вони з рідного міста ще на початку травня. Відомо лише те, що вщент зруйновано школу, що поряд з будинком.

Нагадаємо, що у Львові функціонує три модульні містечка для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на трьох локаціях: на території Стрийського парку, на вул. Пулюя та на Сихові. Загалом ці містечка налічують 262 модульні будиночки, які розраховано на понад 1000 осіб.

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