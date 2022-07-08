У Львові 200 переселенців освоїли нові професії

У Львові 200 переселенців пройшли безкоштовні курси по освоєнню восьми професій та отримали можливість працевлаштуватися. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, впродовж квітня-червня 200 вимушено переміщених українців здобували нові професії у закладах професійної освіти. Зокрема проводилися навчальні курси із здобуття навичок з професій «швачка, кравець», «взуттєвик», «продавець-касир», «піцайоли», «пекар», «монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», «маляр» та «столяр».

Загалом курси пройшли 200 переселенців. Усі вони отримали відповідні сертифікати. Більшість людей вже знайшли собі роботу. У серпні міська рада планує почати курси ще з 10 професій орієнтовно для 150 осіб. Проведення курсів відбувається за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Цього разу навчання відбувались у 8 закладах освіти: Міжрегіональному центрі ПТО художнього моделювання та дизайну, Львівському ВПУ побутового обслуговування, Міжрегіональному ВПУ автомобільного транспорту та будівництва, Львівському ВПУ торгівлі та сфери послуг, Львівському ВПУ харчових технологій, Львівському ВПУ технологій та сервісу, Львівському ВПУ комп’ютерних технологій та будівництва, Львівському вищому професійному художньому училищі.