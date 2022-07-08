ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові 200 переселенців освоїли нові професії

Анастасія Диняк

|

У Львові 200 переселенців пройшли безкоштовні курси по освоєнню восьми професій та отримали можливість працевлаштуватися. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, впродовж квітня-червня 200 вимушено переміщених українців здобували нові професії у закладах професійної освіти. Зокрема проводилися навчальні курси із здобуття навичок з професій «швачка, кравець», «взуттєвик», «продавець-касир», «піцайоли», «пекар», «монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», «маляр» та «столяр».

Загалом курси пройшли 200 переселенців. Усі вони отримали відповідні сертифікати. Більшість людей вже знайшли собі роботу. У серпні міська рада планує почати курси ще з 10 професій орієнтовно для 150 осіб. Проведення курсів відбувається за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Цього разу навчання відбувались у 8 закладах освіти: Міжрегіональному центрі ПТО художнього моделювання та дизайну, Львівському ВПУ побутового обслуговування, Міжрегіональному ВПУ автомобільного транспорту та будівництва, Львівському ВПУ  торгівлі та сфери послуг, Львівському ВПУ харчових технологій, Львівському ВПУ технологій та сервісу, Львівському ВПУ комп’ютерних технологій та будівництва, Львівському вищому професійному художньому училищі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал