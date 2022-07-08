У готелі на Львівщині транслювали пропагандистські російські канали

У готелі «Вілла Алеся» у Східниці показували програми російських пропагандистських каналів «Россия 24», «ТНТ» та інших. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацради України з питань телебачення та радіомовлення.

Так, один з відвідувачів готелю «Вілла Алеся» повідомив, що у номерах можна переглядати телепрограми каналів, які з 2014 року заборонені в Україні. Зокрема йдеться «НТВ МИР», «ТНТ», «Россия 24» та «РТР Планета».

«Серед телеканалів, які мали змогу переглядати відвідувачі готелю, були російські «НТВ МИР» і «ТНТ», а також низка інших програм, які не внесені до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України», – зробили висновок працівник Національної ради України спільно з фахівцями Управління протидії кіберзлочинам після відвідування готелю.

Як пише Суспільне, одна з працівниць готелю запевнила, що причиною цьому є неуважність і ні керівництво, ні персонал не підтримує Росію.

«В нас супутникові канали. Вся Східниця на тому, думаю, ми не одні такі. Боронь Боже, ми не підтримуємо Росію. Як і всі чекаємо на перемогу. То просто упущений той момент. Три місяці війни – великий наплив людей був і було не до того. Приймали людей з дітками, стареньких. Це все жахливо неприємно. Просто не було часу до тих каналів. Ніхто їх не дивився. Ми за те навіть не задумувалися», – зазначила вона.

З керівництвом готелю провели роз’яснювальну розмову, а російські канали видалили.