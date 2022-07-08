Сєвєродонецьк перебуває на межі гуманітарної катастрофи

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку немає централізованого постачання води, газу та електрики. Про це Львівському порталу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, мешканці тимчасово окупованого Сєвєродонецька на Луганщині не мають води, газу та електрики. Окрім того, майно людей розкрадають російські військові.

За словами Гайдая, у місті зруйновано чи пошкоджено 80% житлових будинків. Однак це не зупиняє російських окупантів виносити з помешкань те, що залишилося. Деякі місцеві мешканці намагаються повернутися за своїми речами, але потрапляють у пусті квартири.

«Зайшовши в місто, росіяни спочатку депортували частину місцевого населення, позабирали ключі, а потім почали грабувати все підряд. Під’їжджають до багатоповерхівок на вантажівках. Якщо добрі меблі, то виносять і їх. Йдеться не йде лише про побутову техніку», – розповідає очільник ОВА.

Окрім того, в Сєвєродонецьку проблеми з об’єктами критичної інфраструктури, які знищили росіяни. За даними ОВА, в мирний час на відновлення витратили б півроку-рік, але окупанти не мають ні матеріалів, ні кваліфікованих робітників.

Також у місті відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання, велика проблема із каналізацією. Через несправність очисних споруд та помпових станцій там накопичуються стоки.

«Додайте до цього температуру повітря, яка зараз на подвір’ї. А ще запах від померлих — тих, кого поховали у дворах, а багато хто залишається у квартирах та під’їздах, як от в одній із багатоповерхівок у нових районах. Сєвєродонецьк очкує гуманітарна катастрофа», – наголосив Гайдай.