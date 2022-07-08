Серед окупантів є люди, які перебувають на психіатричному обліку

Росія відправила воювати в Україну своїх громадян, які перебувають на психіатричному обліку через спроби суїциду. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України.

Так, українська розвідка оприлюднила телефонну розмову російського окупанта з дружиною. Чоловік розповідає про свого побратима, який прострелив собі ногу, щоб втікти з війни, але його повернули назад.

«У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив. Командири наші – с*ки просто. Це той, що говорив «я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку». Його назад повернули», – розповідає окупант.

Окрім того чоловік скаржиться, що командування попередило росіян, що їхня рота повернеться додому останньою через бунт.

Жінка ж розповідає, що в мережі з’явилося звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео росіян, які не хочуть воювати.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>