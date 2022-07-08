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Поїзд Запоріжжя – Львів продовжать до Ужгорода

Андрій Котенський

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Укрзалізниця подовжує маршрут поїзда №4/3 Запоріжжя – Львів до Ужгорода. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Із 26 липня поїзд вирушатиме по парних числах із Запоріжжя о 15:03 год, і прибуватиме до Ужгорода о 15:27 наступного дня.

У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд вирушатиме по парних числах об 11:35 і прибуватиме до Запоріжжя о 12:21.

Квитки доступні онлайн на сайті, у чат-ботах та касах залізничних вокзалів.

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