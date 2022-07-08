На Львівщині у будинку згоріли двоє дітей

У селі Малі Грибовичі у пожежі загинули двоє дітей, які знаходилися у будинку своєї бабусі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, пожежа сталася у п’ятницю, 8 липня селі Малі Грибовичі Львівського району. Близько 7:40 год. правоохоронці отримали повідомлення про виявлені тіла двох дітей. За даними поліції, під час пожежі у будинку знаходилися 6-річна дівчинка та 4-річний хлопчик разом зі своєю бабусею.

Через сильне задимлення та полум’я жінка не змогла врятувати дітей. Наразі на місці працюють правоохоронці, які встановлюють причини загорання.

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки (ч.2 ст.270 ККУ) розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. Триває досудове розслідування.