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На Львівщині легковик зіткнувся з автопоїздом

Анастасія Диняк

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На Львівщині водій легкового автомобіля загинув через зіткнення з автопоїздом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у четвер, 7 липня, близько 14:40 год. на автодорозі «Київ – Чоп» біля села Гірне Стрийського району. За даними правоохоронців 64-річний мешканець одного з сіл Стрийщини виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом «Вольво FH» з напівпричепом за кермом якого був 59-річний мешканець Закарпаття.

Унаслідок зіткнення водій легковика «Форд Фокус» загинув на місці від отриманих травм.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.  Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

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