На Львівщині чоловік вивозив військовозобов’язаних за кордон

Правоохоронці викрили ще одну схему нелегальної переправи за кордон українців, які підпадають під мобілізацію в умовах воєнного стану. За це він отримував 2,5 тисячі доларів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини.

Так, мешканець Львівщини обіцяв військовозобов’язаним чоловікам вивезти їх з країни в умовах воєнного стану. Для цього він вносив дані до відповідної бази, що дозволяло безперешкодно перетинати держкордон. За свої послуги він отримував 2,5 тисячі доларів з однієї особи.

Правоохоронці затримали підозрюваного, коли він отримував завдаток за свою роботу у розмірі тисячі доларів. За даними Нацполіції, чоловік встиг вивезти до сусідньої країни трьох українців та заробив на цьому 7,5 тисяч доларів.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до дев’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування.