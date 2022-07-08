На Харківщині від окупантів загинули ще 4 цивільних

Окупанти продовжують обстрілювати Харків та область. За минулу добу росіяни вбили чотирьох українців, ще дев’ятеро отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, у четвер, 7 липня, російські військові відкрили вогонь по Немишлянському району Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу троє харків’ян загинули, п’ятеро людей травмовані. Окупанти пошкодили житлові будинки, гаражі, контейнери, прибудинкові споруди. Також у місті сталися загорання, які рятувальники ліквідували.

Окрім того, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів області. Внаслідок цього зруйновані приватні будинки та господарчі споруди. Також виникли пожежі на відкритих територіях.

Окупанти двох мирних мешканців Чугуївського району. Ще двоє людей постраждали у Циркунах Харківського району. Там ж росіяни вбили 71-річну місцеву мешканку.