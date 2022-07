Медичний батальйон «Госпітальєри» потребує допомоги

Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», що займається наданням першої медичної допомоги та евакуацією поранених воїнів з фронту звернулась до українців по допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у Медбатальйоні.

Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри» на фронті із 2014 року. За 8 років війни на Донбасі парамедиками батальйону на передовій було врятовано понад 3000 поранених, а з моменту повномасштабного вторгнення до початку липня, екіпажі врятували ще понад 2200 життів.

«Госпітальєри» – добровольча організація парамедиків, члени якої – це волонтери, які не отримують грошового забезпечення. Батальйон не отримує підтримки від держави та своєю діяльністю завдячує виключно людям, які долучені до роботи організації та благодійним внескам, які надходять.

«Сьогодні нашому Медичному Добровольчому Батальйону «Госпітальєри» виповнилось 8 років. Багаторічна робота наших добровольців, надання допомоги понад 5 тис поранених, це заслуга кожного з нашої команди. Пишаюсь бути командиром кожного. І вже будую плани, що ми будем робити після перемоги. Заодно прошу приєднатись до збору 15 млн гривень для нашого батальйону та забезпечення його діяльності. Завдяки пожертвам навіть 5, 10 гривень нам вдається рятувати життя щодня вже стільки років», – пише командир Медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич.

Для порятунку життів українських захисників «Госпітальєри» потребують не тільки фінансової допомоги, а й великий перелік медикаментів та розхідників. Найбільша потреба наразі існує в джгутах-турнікетах – сучасних високоефективних засобах для зупинки кровотечі, адже при пораненні це важливо зробити якнайшвидше.

Реквізити для допомоги:

PayPal:

https://cutt.ly/mHwSvqc

5168 7554 5634 9881

Федянович Ганна

Приватбанк

4731 2196 0050 4058

Зінкевич Яна

Приватбанк

4441 1144 5575 9553

Дорошенко Тетяна

Монобанк

5168 7573 9302 2654

Ірина Чергава

Приватбанк

4149 6293 0118 1756

Герасим‘юк Олена

Приватбанк

——————————————

WESTERN UNION

Last name: FEDIANOVYCH

First name: HANNA

Second name: VITALIIVNA

Send to: Ukraine

Send amount: [enter $ amount]

Receive amount: Must select UAH; will convert automatically

IBAN: UA933052990000026208895706239

Street Address: Zakhidna, Building 13

State: Dnipropetrov’sk (there is a drop-down menu for these)

City: Pavlohrad

Postal Code: 51400

Прохання після переказу надавати відстежування, суму, валюту й країну відправника у приватні повідомлення сторінки Госпітальєрів: https://www.facebook.com/hospitallers

——————————————



MONEYGRAM

Last name: FEDIANOVYCH

First name: HANNA

Second name: VITALIIVNA

Прохання після переказу надавати відстежування, суму, валюту й країну відправника у приватні повідомлення сторінки Госпітальєрів: https://www.facebook.com/hospitallers

——————————————

Допомога у криптовалюті:

BITCOIN

bc1q4vwx9qenna7j0dd5q80ypj6txsxzy2ln25ywcj

ETHEREUM

0x5353c7cCDDD1C8EB4341f0EE60927E73f89F4C9c

——————————————

Офіційний сайт Госпітальєрів: https://www.hospitallers.life/

РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗРАХУНОК (ВАЛЮТA – UAH)

Ганна Федянович (ПриватБанк)

IBAN:

UA933052990000026208895706239

Рахунок отримувача:

26208895706239

МФО банку:

305299

РНОКПП отримувача:

2960215965

——————————————

Swift-перекази:

ВАЛЮТА – USD, DOLLAR

Отримувач:

FEDIANOVYCH HANNA VITALIIVNA

Адреса отримувача:

51400, Ukraine, region Dnipropetrovska, district Pavlohradskyi, city Pavlohrad, street Zakhidna, building 13

IBAN:

UA973052990262086400928825287

Банк отримувача:

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC:

PBANUA2X

______

ВАЛЮТА – EUR, EURO

Отримувач:

FEDIANOVYCH HANNA VITALIIVNA

Адреса отримувача:

51400, Ukraine, region Dnipropetrovska, district Pavlohradskyi, city Pavlohrad, street Zakhidna, building 13

IBAN:

UA323052990262006400928825801

Банк отримувача:

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC:

CHASDEFX

Довідка

Яна Зінкевич – український медик-доброволець. Начальниця Медичного управління та реабілітації бійців Української Добровольчої Армії (до 2016 року — Добровольчого українського корпусу «Правий сектор») під час війни на сході України. Командир Медичного батальйону «Госпітальєри».

Особисто врятувала понад 200 бійців АТО.

5 грудня 2015 року близько 04:00 на трасі Дніпро-Донецьк автомобіль медбатальйону «Госпітальєри» з Яною Зінкевич на пасажирському сидінні та Максимом Корабльовим (Стрілком) за кермом через незадовільний стан авто винесло з траси, внаслідок чого він 7 разів перекинувся.

Під час ДТП Зінкевич дістала складні травми фактично не сумісними із життям, але провівши кілька місяців у лікарні зуміла вижити, однак отримала по життєву інвалідність і тепер пересувається на інвалідному візку.

На виборах до парламенту в липні 2019 року Яну було обрано народним депутатом України.

Яни Зінкевич також відзначена нагородами «Народний Герой України», орденом «За заслуги» III ст. та памʼятним знаком «За воїнську доблесть».

