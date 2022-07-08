ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські прокурори повідомили про підозру колаборанту з Херсонщини

Анастасія Диняк

|

У колабораційній діяльності підозрюють чоловіка, який перейшов на сторону росіян та зайняв керівну посаду після окупації Херсонщини. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Так, за даними слідства, наприкінці травня підозрюваний погодився зайняти посаду незаконного «Скадовського відділу народної поліції» на тимчасово окупованій Херсонщині.

Окрім того, місцевий мешканець схиляв своїх колишніх колег до співпраці з російськими окупантами та особисто займався підбором кандидатів та співробітників до так званого «новоствореного органу». Також чоловік віддавав накази щодо незаконного затримання українців та здійснював матеріально-технічне забезпечення діяльності підрозділу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал