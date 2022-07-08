Львівські прокурори повідомили про підозру колаборанту з Херсонщини

У колабораційній діяльності підозрюють чоловіка, який перейшов на сторону росіян та зайняв керівну посаду після окупації Херсонщини. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Так, за даними слідства, наприкінці травня підозрюваний погодився зайняти посаду незаконного «Скадовського відділу народної поліції» на тимчасово окупованій Херсонщині.

Окрім того, місцевий мешканець схиляв своїх колишніх колег до співпраці з російськими окупантами та особисто займався підбором кандидатів та співробітників до так званого «новоствореного органу». Також чоловік віддавав накази щодо незаконного затримання українців та здійснював матеріально-технічне забезпечення діяльності підрозділу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.