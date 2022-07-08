Кого шукають на зарплату 50 тисяч гривень. ТОП-вакансії на Львівщині

Аналіз бази вакансій Львівського обласного центру зайнятості засвідчив, що у липні найвища фінансова винагорода на Львівщині пропонується водію автотранспортних засобів у Пустомитах – 50 тис. грн. Претендент займатиметься міжнародними перевезеннями вантажів автомобілями марки RENO, SCANIA, контролюватиме навантаження/розвантаження, доглядатиме за технічним станом фури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОЦЗ.

На 5 тис. грн менше, тобто 45 тис. грн, отримуватиме машиніст крана автомобільного в Мостиськах. Йдеться про роботу на ЗІЛ 133Г, вантажопідйомністю 3,8-10 тон. Від кандидата вимагають наявність посвідчення кранівника з відповідними категоріями, військового квитка, готовність до відряджень та ненормованого робочого дня .

Заробітну плату у розмірі 40 тис. грн готові платити агроному-досліднику в Радехові за аналіз і обстеження сільгоспугідь господарства, розробку технічної карти посівів, проведення польових і лабораторних досліджень тощо. Обов’язкова вимога – вільне володіння англійською мовою.

На 30 тис. грн можуть розраховувати декілька претендентів, зокрема машиніст установки самоклейних плівок, менеджер (управитель) із збуту і слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (робота у Пустомитах), інженер з транспорту (Радехів), водій автотранспортних засобів (Кам’янка-Бузька), машиніст автогрейдера (Львів).

Тонкощі будови, технічну характеристику, правила експлуатації механічного котка, схеми трамбування ґрунту, норми витрат пально-мастильних матеріалів і не тільки повинен знати машиніст механічного котка, котрому гарантується офіційна робота із заробітком 25 тис. грн у Львові. Таку ж оплату пропонують агрономам (Самбір), водіям автотранспортних засобів (Львів, Пустомити) та інженерам-конструкторам (Пустомити).

Від 20 до 24 тис. грн зможе заробити у Радехові інженер-програміст, у Львові – головний інженер на виробництві, начальник цеху, машиніст екскаватора або пивовари (без досвіду роботи, вимога – піднімання мішків з солодом вагою 45 кг, організований довіз працівників), у Пустомитах – оператори-термісти на автоматичних лініях або машиніст екскаватора, у Бориславі – соціальний менеджер, у Червонограді – помічник майстра (ткацькі верстати та в’язальні машини), у Буську – тракторист, Бродах і Радехові – інженери з охорони праці, у Кам’янці-Бузькій – директор фінансовий. На таку ж зарплату у Червонограді, Жовкві, Яворові, Буську, Старому Самборі, Кам’янці-Бузькій та Львові заклади охорони здоров’я шукають лікарів різного профілю.

Повний перелік вільних місць праці опублікований на сайті Львівського ОЦЗ за посиланням С3muPnpx, телеграм-каналі ДЦЗ «Робота зараз: Державна служба зайнятості» (worknowdcz). Консультаційна підтримка – за телефонами «гарячих ліній» Львівського ОЦЗ (032)245 05 45, +380966825183.

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