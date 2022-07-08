Гараж у центрі Львова баптисти перебудують у духовно-соціальний центр

Громада Центральної церкви євангельських християн-баптистів збудує біля свого храму в центральній частині Львова 4-поверховий духовно-соціальний центр. Відповідне рішення 8 липня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про Дім Євангелія християн-баптистів на вул. Зеленій, 11-Б, що в центральній частині міста і межах історичного ареалу Львова. Раніше це був костел святої Урсули, збудований у 1685 році, наприкінці XIX століття – лютеранська церква.

Жодні будівельні роботи сам храм не охоплять. Релігійна громада отримала містобудівні умови та обмеження на реконструкцію гаража, розташованого зліва від церкви. Його хочуть розбудувати у 4-поверховий духовно-соціальний центр.

Як розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, міське управління історичного середовища зауважень до проєкту не мало, тож погодило цей проєкт.

Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 0,43 га, яка згідно з зонінгом Личаківського району належить до зони Г-1 – зони загальноміського центру. Своїм рішенням виконком дозволив забудувати ділянку на 28,3%, а також встановив, що висота майбутнього духовно-соціального центру не повинна перевищувати 14 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Релігійна громада Центральної церкви євангельських християн-баптистів Дім Євангелія у Личаківському районі м. Львова існує із 1991 року. Її керівником є Ярослав Назаркевич.

Довідково: костел святої Урсули у Львові спорудили у 1685 році. Він входив до складу монастиря ченців ордену домініканців-обсервантів та був найменшим серед подібних монастирів цієї гілки домініканців у всій Речі Посполитій.

У 1785 році костел передали львівській громаді лютеран, у 1878 році його реконструювали у стилі класицизму. До 1939 року при храмі діяла Євангельська школа, яку створила німецька громада Львова через перехід освітнього процесу на польську мову. Із приходом радянської влади церкву закрили, а в 1950-х роках у ній облаштували склад грамплатівок фірми «Мелодія».

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На початку 1990-х колишній костел святої Урсули передали у користування львівській громаді євангельських християн. У 1997 році церкву перебудували і відреставрували. В інтер’єрі дотепер збереглися протестантські епітафійні плити.

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Візуалізація – ЛМР, фото – скриншот із відео на YouTube-каналі Lviv Central Baptist Church