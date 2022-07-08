ОСТАННІ НОВИНИ

До Львова рятувати діток приїде відомий австрійський пластичний хірург

Андрій Котенський

|

До Першого медичного об’єднання Львова приїде Міхаель Рудес – відомий пластичний і реконструктивний хірург обличчя та шиї із Австрії, аби оперувати та консультувати діток від 5-ти років із вродженими та набутими деформаціями вушної раковини. А також – робитиме реконструктивні втручання на обличчі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Це допомога, якої сьогодні, передусім, потребують дітки, які потерпіли внаслідок військових дій. Запис на прийом розпочинаємо уже – тож не зволікайте. Консультації та операції триватимуть з 5 до 11 вересня у дитячій лікарні святого Миколая», – повідомляють у Першому ТМО.

Цьогорічний візит лікаря в Україну відбудеться під егідою Європейської асоціації лицевих хірургів.

Довідка

Міхаель Рудес – отоларинголог, завідувач відділення ЛОР та хірургії голови та шиї Державної лікарні Верхня Штирія (Австрія), член Європейської ради з отоларингології, хірургії голови та шиї. Основні напрямки діяльності – пластична та реконструктивна хірургія голови та шиї, малоінвазивна ендоскопічна та мікроскопічна хірургія голови та шиї.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал