До Львова рятувати діток приїде відомий австрійський пластичний хірург

До Першого медичного об’єднання Львова приїде Міхаель Рудес – відомий пластичний і реконструктивний хірург обличчя та шиї із Австрії, аби оперувати та консультувати діток від 5-ти років із вродженими та набутими деформаціями вушної раковини. А також – робитиме реконструктивні втручання на обличчі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Це допомога, якої сьогодні, передусім, потребують дітки, які потерпіли внаслідок військових дій. Запис на прийом розпочинаємо уже – тож не зволікайте. Консультації та операції триватимуть з 5 до 11 вересня у дитячій лікарні святого Миколая», – повідомляють у Першому ТМО.

Цьогорічний візит лікаря в Україну відбудеться під егідою Європейської асоціації лицевих хірургів.

Довідка

Міхаель Рудес – отоларинголог, завідувач відділення ЛОР та хірургії голови та шиї Державної лікарні Верхня Штирія (Австрія), член Європейської ради з отоларингології, хірургії голови та шиї. Основні напрямки діяльності – пластична та реконструктивна хірургія голови та шиї, малоінвазивна ендоскопічна та мікроскопічна хірургія голови та шиї.

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