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Жителі Данії передали Львову 100 велосипедів

Андрій Котенський

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До Львова в межах благодійної кампанії Bikes4Ukraine доставили першу партію велосипедів із Данії – 100 одиниць. Ними зможуть безоплатно користуватися вимушено переміщені українці, які знайшли тут прихисток. Для цього у Львові створюють благодійний велопрокат Ровер.рент. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Частину двоколісних передадуть на модульне містечко, що на Сихові, іншу частину відправлять в деокуповані міста України.

Благодійну кампанію зі збору роверів – Bikes4Ukraine – започаткував у себе на батьківщині данський містопланувальник та ведучий програми Life-Sized City Мікаель Колвілл-Андерсен з групою однодумців. Мета проєкту – зібрати 2 тис. велосипедів та 2 млн данських крон. Кошти необхідні на збір та доставку роверів до Львова.

Мікаель Колвілл-Андерсен переконаний, що надалі до благодійної ініціативи долучатиметься все більше данців. Аби мотивувати, їм показуватимуть та розказуватимуть як конкретні велосипеди передаватимуть конкретним людям в Україні. «Ми показуватимемо людям в Данії, що ми привезли ці велосипеди, що ми передали їх конкретним людям у Львові, Чернігові, Бучі, Бородянці. І це стане стимулом для данців робити донати, щоб покрити логістичні витрати та щоб передавати свої велосипеди українцям.

Також ці ровери дуже важливі у контексті відбудови України. Адже ми хочемо перебудовувати Україну вже для людей, а не вибудувати ці величезні автомагістралі», – зауважив Мікаель Колвілл-Андерсен.

Безкоштовно скористатися велосипедами у Львові зареєстровані переселенці зможуть і у межах проєкту Ровер.рент. Двоколісний транспорт можна буде взяти на одній з 10 станцій велопрокату.  Їх облаштують у місцях проживання переселенців та в локаціях, які їм потрібно відвідувати. Зараз велосипеди юридично оформляють та готують до запуску прокату.

Авторка ідеї благодійного велопрокату – керівниця Львівського муніципального мистецького центру Ляна Мицько. Ця установа стала одним із численних місць прихистку вимушено переміщених українців у Львові.

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