У Турці чоловік серед вулиці вилами вбив цуценя

Мешканцю Турки на Львівщині загрожує до трьох років за ґратами за вбивсто цуценяти. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що у травні цього року обвинувачений побачив цуценя на дорозі загального користування у місті Турка. «Через особисту неприязнь» чоловік вдарив собаку вилами по голові. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень тварина померла.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловіка судитимуть за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Йому загрожує позбавленя волі до трьох років.

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