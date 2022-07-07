У Львові шукають людей, що готові прийняти дітей, яких війна розлучила з батьками

Управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради запрошує до співпраці людей, які готові тимчасово прийняти у сім’ю дітей, що залишилися без батьківського піклування внаслідок воєнних дій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

«Багато сімей зараз розділені сотнями кілометрів, адже не всі батьки мали змогу евакуюватись із небезпечних місць разом зі своїми дітьми. Деякі під обстрілами садили дітей у машини до сусідів чи незнайомців з вірою, що дитина опиниться у безпеці. Такі діти є і у Львові. Тому важливо, щоб вони були у сімейному оточенні до того часу, коли зможуть возз’єднатися зі своєю родиною», – пояснюють у міському управлінні «Служба у справах дітей».

Від початку повномасштабної війни, управління «Служба у справах дітей» отримало повідомлення про 158 дітей, які залишилися без батьківського піклування.

«Зараз таким дітям потрібно значно більше уваги й підтримки, ніж зазвичай, адже вони можуть бути налякані, стривожені, можуть не розуміти, що відбувається навколо та що буде далі, горювати за сім’єю та рідним домом. І допоможе їм велика щира любов, готовність вислухати та розділити хвилювання, теплі слова підтримки», – акцентують у міському управлінні «Служба у справах дітей».

Тож якщо Ви відчуваєте готовність прийняти у свою сім’ю дитину, яка внаслідок воєнних дій залишилась без батьківського піклування, заповніть форму, і з Вами сконтактують працівники управління «Служба у справах дітей».

За додатковою консультацією звертайтесь за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, каб. 519, 523.

Контактні телефони: (032) 235-40-40, 297-58-83.

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