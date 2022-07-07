На Львівщині госпіталізували дитину, яка намагалась сфотографуватися із змією

До лікарні шпиталізували маленьку дівчинку із Турківщини, яка намагалась сфотогравуватися із отруйною змією. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

За даними Департаменту охорони здоров’я, маленька дівчинка вперше побачила змію і хотіла, аби мама її сфотографувала з нею. Зустріч із плазуном завершилась шпиталізацією до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

До слова, від початку сезону у Західноукраїнському дитячому медіцентрі від укусів змій вже пролікували майже 10 дітей. Найменшому пацієнту було всього 4 роки.

«Всі постраждалі перебували у стані легкої та середньої важкості. Ми надали їм необхідну медичну допомогу та виписали додому у задовільному стані», – зазначив лікар-анестезіолог Тарас Оранський.

За даними медика, щорічно в ЗУСДМЦ звертається понад 20 дітей з приводу зміїних укусів. Ці укуси не є смертельні, але лише за умови вчасного надання медичної допомоги.

Після укусу може з’явитись слабкість, головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів, гіпотонія.

ЩО НЕ МОЖНА робити при укусі змії:

відсмоктувати отруту

накладати джгут

робити надрізи

припікати місце укусу

накладати пов’язки з маззю чи робити компреси

ПРО ЩО ВАРТО пам’ятати:

Укус змії – травма, яка може стати ще додатковим вогнищем інфекції – правця.

Тому фахівці наголошують на необхідності вчасної вакцинації від небезпечних захворювань.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.